TÊN MIỀN CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN SỬ DỤNG. VUI LÒNG LIÊN HỆ NHÀ ĐĂNG KÝ ĐỂ GIA HẠN TÊN MIỀN
VÌ SAO CẦN ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN?
Xây dựng website
Đối với các doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân, website đã trở thành một công cụ quan trọng trong việc tạo dựng sự hiện diện và hoạt động quảng bá trên Internet. Sở hữu một tên miền gắn với thương hiệu là điều không thể thiếu trong việc xây dựng website.
Bảo vệ thương hiệu
Đăng ký tên miền sẽ giúp doanh nghiệp, tổ chức hay cá nhân tránh khỏi việc tên thương hiệu của mình bị sử dụng cho mục đích khác. Đối với những doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối hàng quốc tế, việc đăng ký tên miền cũng giúp loại bỏ nguy cơ tên miền bị sử dụng cho hàng nhái, hàng kém chất lượng trên thị trường.
Gắn vào tài khoản mạng xã hội/gian hàng trực tuyến
Khi chưa có website, tên miền có thể được sử dụng để chuyển hướng tới các trang mạng xã hội hay gian hàng trực tuyến trên các nền tảng bán hàng có sẵn.
Cách đăng ký tên miền
Các nhà đăng ký tên miền chính thức
Quản lý tên miền
LỢI THẾ CỦA TÊN MIỀN .VN
NHẬN DIỆN
Chủ thể được xác thực danh tính rõ ràng
Nhắm đến thị trường mục tiêu và khẳng định xuất xứ thương hiệu Việt Nam đến với người tiêu dùng
Lợi thế xếp hạng trên công cụ tìm kiếm
AN TOÀN
Cung cấp bởi Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) Bộ Thông tin và Truyền thông
Đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thông tin
TIN CẬY
Tên miền quốc gia được công nhận toàn cầu
Được luật pháp Việt Nam bảo vệ

THỐNG KÊ
668,207
Tên miền đang hoạt động
11
Nhà đăng ký trong nước
6
Nhà đăng ký quốc tế